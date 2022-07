Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında Aİ-yə təbii qaz nəqlinin artırılması haqqında saziş imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, imzalanma mərasimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının (AK) Prezidenti Ursula fon der Lyayen arasında Bakıda baş tutan görüş çərçivəsində keçirilib.

