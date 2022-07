Xaçmazda yaşayış evində yanğın zamanı bir nəfər yanıq xəsarəti alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirli məlumat yayıb.

Üçgünqışlaq kəndində ümumi sahəsi 180 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 4 otaqlı evin mətbəxində lambirdən ibarət tavan 16 m² sahədə, 1 ədəd soyuducu və qismən 1 ədəd paltaryuyan maşın yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

