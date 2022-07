Azərbaycanda polis yanğının içinə girərək uşağı xilas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakıda mənzillərin birində baş verən yanğın nəticəsində polis həmin mənzilə daxil olaraq körpə uşağı xilas edib və valideyninə təhvil verib.



Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.