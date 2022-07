DYP sürücülərə və hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə və hərəkət iştirakçılara müraciət edib.

İdarədən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsindən Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalı qarşısından üzü Həsən Əliyev küçəsi istiqamətinə hər iki istiqamətdə və Cəlil Məmmədquluzadə küçəsindən Hənifə Ələsgərova küçəsi istiqamətində yolda aparılan təmir-tikinti işləri ilə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılıb.

“Sürücülərdən həmin istiqamətdə sıxlığın qarşısını almaq məqsədilə təmir-tikinti işləri başa çatanadək hərəkət üzrə istiqamətlərini dəyişməyi xahiş edirik", - müraciətdə deyilir.

