Böyük Britaniyada Boris Consonun istefasından sonra hakim Mühafizəkarlar Partiyası üçün parlamentdə etimad səsverməsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səsvermədə hakim partiyanın lehinə 349, əleyhinə isə 238 səs verilib.

Qeyd edək ki, məmurların kütləvi istefalarından sonra baş nazir Boris Conson istefa vermişdi. Hakim partiyanın lideri bir neçə həftə sonra seçiləcək. Bu posta ən iddialı namizəd keçmiş maliyə naziri Rişi Sunakdır.

