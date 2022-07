İstefa verən Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Consonun döyüş təyyarəsi idarə edərkən görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Conson hərbi bazaya səfəri ziyarəti zamanı qırıcı idarə edib. Consonun pilot kabinəsində manevrlər etməsi də şərait yaradılıb. Hökumət postunu pilot kabinəsinə bənzədən Conson bildirib ki, o hökuməti problemsiz təhvil verəcək. Lakin bu görüntülər Britaniya mediası tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. O, lağ obyektinə çevrilib.

