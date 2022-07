"Azərsu" ASC polietilen boruların satın alınması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

Metbuat.az dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Polimart" MMC-dir.

Qalib şirkətə 1,336 milyon manat ödəniləcək

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.