Azərbaycanda nadir heyvanların sayında artım qeydə alınıb - FOTOLAR

Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində bir neçə gün əvvəl aparılan monitorinqlər zamanı regionun nadir növlərindən olan Qafqaz maralının (nəcib maral) sayında nəzərəçarpacaq artım müşahidə edilib və bu, "Qırmızı Kitab" a düşmüş növ üçün son illərin ən uğurlu nəticəsidir.

Metbuat.az Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, monitorinqlərdə İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunun direktoru Azərçin Muradov, Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğunun sahə müfəttişi İlkin Hacıyev, mühafizə yegerləri İlham Məmmədov və Kamran Parqalov iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ına daxil olan Qafqaz maralının ən geniş arealı sayılan Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğunda bu mövsüm üzrə aparılan vizual müşahidələr nəticəsində 1000-ə yaxın maral fərdinin məskunlaşdığı qeydə alınıb.

Monitorinqlər zamanı Qafqaz maralı ilə birgə digər nadir növlərin - Dağıstan turu, qonur ayı və köpgərin də populyasiyalarının dayanıqlılığı, fərdlərin sayında artım dinamikası müşahidə edilib ki, bu da qoruq ərazisində mühafizə işinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinin nəticəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.