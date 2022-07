Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin "Qarabağ" - "Sürix" (İsveçrə) oyunundan sonra keçiriləcək mətbuat konfransına giriş üçün maska tələbi qoyulub.

Metbuat.az "Qarabağ"ın rəsmi səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, UEFA-nın tələbinə əsasən, matçdan sonra keçiriləcək mətbuat konfransında iştirak edəcək media nümayəndələrinin FFP-2 tipli (N95) maskalardan istifadə etmələri məcburidir.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılacaq qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

