Azərbaycan-Avropa İttifaqı: Gözləntilər nələrdir? - Ekspert AÇIQLADI

Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 18-də Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında “Avropa Komissiyası tərəfindən təmsil olunan Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu” imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım Ursula Fon der Leyen imzalayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri iqtisadçı - ekspert Eldəniz Əmirov saytımıza açıqlamasında deyib. Ekspert bildirir ki, ölkəmiz Avropa İttifaqı üçün önəmlidir və gerçəkləşməli olan bir neçə layihədə Azərbaycanın mövqeyi mühümdür:

"Hamıya məlumdur ki, Rusiya Avropanı öz enerji ehtiyatları vasitəsilə təsiri altında saxlamaq istəyir, lakin Avropa bu təsirdən çıxmaq üçün alternativ enerji mənbələrinin axtarışındadır. Azərbaycan da Avropanın bu istəyinə uyğun gələn tərəfdaş olduğuna görə, Avropa İttifaqının rəsmilərinin yüksək səviyyəli şəxsləri Azərbaycan rəhbərliyi ilə müxtəlif görüşlər keçirir. Dünənki görüş də bu görüşlərdən biri idi.

Düzdür, Azərbaycanın enerji ehtiyatları birbaşa Rusiya asılılığından qurtarmaya imkan verməz. Çünki bizim ixrac potensialımız Rusiyanın enerji təchizatındakı rolundan təxminən 10-12% həcmində mümkündür. Başqa sözlə, təxminən 10 Azərbaycan kimi alternativləri yüksək olan bir ölkənin mövcudluğu Rusiya qazından, neftindən Avropanı xilas etmiş olur.

Burada Azərbaycanın rolu təkcə öz enerji ehtiyatlarını ötürməklə kifayətlənmir. Azərbaycan həm də ciddi şəkildə etibarlı tərəfdaşdır.

İstər Avropa rəsmilərinin açıqlamalarında, ABŞ-nin prezidenti Co Baydenin Prezidentə bu yaxınlarda göndərdiyi 2 məktubda da Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğu vurğulanır. Buna görə də Azərbaycanla əldə olunmuş razılığın Qərb üçün dayanıqlı, davamlı olmasından əmindirlər və münasibətlərə üstünlük verirlər.

Digər məsələ isə Azərbaycanı həm Zaqafqaziyada, həm Xəzər regionunda, həm də Orta Asiyada ölkələrlə münasibətlərin formalaşmasında önəmli tərəf kimi görürlər. Çünki Orta Asiya resurslarının Avropaya göndərilməsi üçün Azərbaycanın coğrafiyası və razılığından çox şey asılıdır. Məsələn, Transxəzər layihələrinin gerçəkləşməsi üçün Azərbaycanın mövqeyi əsasdır və ölkəmizin koordinatlarından, perspektiv olaraq Zəngəzur dəhlizindən, işğaldan azad olunmuş ərazilərindən keçmək potensialı olduqca yüksəkdir".

Eldəniz Əmirov bildirir ki, bu memorandum Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında gələcəkdəki əməkdaşlıqlar üçün bir yol xəritəsi rolunu oynayır. Həmçinin Avropa İttifaqı ölkəmizə yatırılan investisiya sahəsində önəmli tərəfdaşdır:



"Memorandumun detalları ilə bağlı tam rəsmi açıqlama olmasa da, görünən odur ki, bunu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında növbəti əməkdaşlıqlarla bağlı bir yol xəritəsi adlandıra bilərik.

Qeyd etmək istədiyim digər məsələ isə Azərbaycanın mövqeyidir. Bizim təxminən 2.6 trilyon kub metr qaz ehtiyatımız var. İllik qaz hasilatı isə 45-46 milyard kub metr, yerli istehlakımız 12 milyard kub metrdir. Deməli, hazırda 33-34 milyard kub metrlik qaz ixrac potensialımız var. Biz bunu çox ölkələrə sata bilərik, hətta almaq istəyənlər də az deyil. Hazırda enerji ehtiyatlarına hər bir ölkənin ehtiyacı var, o cümlədən Avropanın. Bizim hədəfimiz isə götürdüyümüz istiqamət üzrə təkcə pul yox, eyni zamanda, müəyyən məsələlərdə - siyasi, iqtisadi məsələlərdə dəstək görməkdir. Ölkəmizə investisiya yatırtmaq istiqamətində yanaşdıqda isə Avropa İttifaqı ən perspektivli, potensiallı tərəfdaşdır. İnvestisiya həcmlərinin ən çox ehtiyac duyulduğu hissələrdən biri də alternativ enerji mənbələridir. Dünənki çıxışda da Aİ-nin prezidenti Ursula Fon der Leyen məhz alternativ enerji mənbələri ilə bağlı Aİ-nin yatırımlarının olacağını vurğuladı.

Hazırda bilirik ki, Böyük Britaniya işğaldan azad olunan Zəngilan, Cəbrayıl bölgəsində günəş elektrik stansiyasının qurulması ilə bağlı BP-ilə razılıq əldə olunub. Göründüyü kimi perspektivlərinə görə, Azərbaycanın alternativ enerji potensialları və Aİ ilə olan əlaqələr alternativ enerji mənbələrindən istifadənin və bu sahəyə investisiyanın həcmini artırmış olacaq. Həm də bütün bunlara yatırılan investisiya eyni zamanda yeni texnologiyaların bu sahəyə yönəlməsinə imkan verəcəkdir. Həmçinin, bu, məşğulluğa, "yaşıl iqtisadiyyata" təsirini göstərəcək".

Ekspertin fikrincə, Ermənistanla sülh müqaviləsindən sonra ölkəmizdə yatırım etmək istəyənlərin sayı çoxalacaq və bu yöndə Azərbaycanın Avropa ölkələrinə, Qərbə üstünlük verməsi daha əlverişlidir:

"Düşünürəm ki, Ermənistanla sülh müaviləsi imzaladıqdan sonra investisiya qoymaq istəyən Avropa şirkətlərinin sayı kəskin artacaq. Ola bilər ki, İran və Rusiya şirkətləri də investisiya məsələsində maraqlı olacaqlar. Amma seçim qarşısında qalacağımız təqdirdə Avropa İttifaqının şirkətlərinə, Avropa ölkələrinə, Qərbə üstünlük verilməsinin tərəfdarıyam. Çünki həmin ölkələrin investisiya yatıraraq burada fəaliyyətə başlaması sülhün təmin olunmasına da imkan verəcək".

Gülər Seymurqızı

