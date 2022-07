Bu il 441 min manatdan çox əmək haqqı və müavinət gecikdirilib

2022-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti vətəndaş müraciətlərinə əsasən apardığı araşdırmalar zamanı işəgötürənlər tərəfindən işçilərə 441 min manatdan çox əmək haqqı, müavinət və kompensasiya ödənişlərinin gecikdirildiyini müəyyən edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətindən xəbər verilib.

Bildirilib ki, müvafiq tədbirlər görülməklə həmin vəsaitin işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənilməsi təmin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.