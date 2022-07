Rusiya ordusu Ukraynanın Odessa bölgəsində ABŞ və Avropa ölkələrinə məxsus silahların olduğu anbarı bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, anbarda ABŞ-ın və Avropa ölkələrinin Ukraynaya verdiyi tank əleyhinə silahlar və raketlər olub. Hücum zamanı 60 əsgər həlak olub. Bildirilib ki, son hücumlar nəticəsində çox sayda hərbi obyekt hədəfə alınıb.

