Nazirlik ipəkqurdunun təkrar yemlənməsi ilə bağlı kümçülərə müraciət edib

Ötən il 25 rayonda tut ipəkqurdunun təkrar yemlənməsi həyata keçirilib. Bu məqsədlə 700 qutu ipəkqurdu toxumu inkubasiyaya qoyulduqdan sonra avqust ayının II ongünülüyündən etibarən əvəzsiz olaraq kümçülərə paylanıb.



Bu barədə Metbuat.az-a Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Bu ildən etibarən yaş barama istehsalına görə subsidiyanın, həmçinin məhsulun alış qiymətinin artırılması kümçülər arasında ipəkqurdunun təkrar yemləməsinə marağı artırıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bununla əlaqədar kümçülərə müraciət edərək bildirir ki, tut ipəkqurdunun təkrar yemlənməsi ilə məşğul olmaq istəyən kümçülər iyul ayının sonuna qədər yaşadıqları rayon üzrə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə və ya Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasına (070-5244681, Əkrəm Fətəliyev) müraciət edə bilərlər. Məhsuldarlığın yüksək olması üçün kümçülərin az sayda tut ipəkqurdu toxumu götürməsi, kümxanaların əvvəlcədən dezinfeksiya edilərək hazır vəziyyətə gətirilməsi, yem ehtiyatının nəzərə alınması tövsiyə edilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda 2020-ci ildən başlayaraq tut ipəkqurdunun təkrar yemlənməsi həyata keçirilir. Təkrar yemləmə kümçülərə ildə iki dəfə ipəkqurdu bəsləyərək, yaş barama tədarük etməyə imkan verir. İpəkqurdunun payız yemlənməsinin həyata keçirilməsi ölkədə yaş barama istehsalını artırmaqla yanaşı, kümçülərin daha çox gəlir əldə etməsinə səbəb olur.

