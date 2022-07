Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları ilə dövriyyə 55 %-dən çox artıb

2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 10 milyard 636 milyon 507,3 min manat olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 55,2 % çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, yeni nəsil NKA-dan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb.

İndiyədək ölkə ərazisində 66 339 ədəd yeni nəsil NKA-lar quraşdırılıb.

