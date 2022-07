“Rusiya Ukraynada bütün məqsədlərinə çatacaq və mümkün sülh sazişi Rusiyanın şərtləri əsasında olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ-ın Ukraynaya silah göndərməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Medvedevin sözlərinə görə, ABŞ beynəlxaq terrorizmi maliyələşdirir.

