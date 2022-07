"Terrorçular artıq hər iki dövlət - həm Türkiyə, həm də İran üçün problemə çevrilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İran Prezidenti İbrahim Rəisi ilə birgə keçirdiyi brifinqdə bildirib.

“Terrorla mübarizə bizim üçün çox vacibdir. Bunları artıq NATO sənədlərinə də daxil etmişik. Terrorçular hansı ölkədə olursa-olsunlar, o ölkədə sabitliyə, hüzura mane olurlar”, - o bildirib.

