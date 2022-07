Bakı Mühəndislik Universitetinin daha bir məzunu İsfəndiyar Eminli ABŞ-ın Kentukki Universitetinə doktorantura təhsili üçün tam təqaüdlü qəbul alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Emin illik 62 000 ABŞ dollar məbləğində tam təqaüd alacaq.

O, eyni zamanda universitetdəki ilk tədris ilində müəllim köməkçisi, sonrakı illərdə isə elmi işçi kimi fəaliyyət göstərəcək.

