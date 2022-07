ABŞ-ın Havay adalarında təşkil edilən toy mərasimi qonaqlar okeanın qəzəbinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sahildəki restoranda təşkil edilən toy mərasimi zamanı güclü külək əsib. Nəticədə dənizdəki güclü dalğalar sahilə çırpılıb.Hadisə zamanı toyun keçirildiyi ərazi sıradan çıxıb. Hündürlüyü 6 metrə çatan güclü dalğalar masaları aşırıb.

Qonaqlar qorxaraq ərazidən uzaqlaşıb. Güclü dalğalar səngiyəndən sonra toy mərasimi davam edib.

