Axşam vaxtı Bakıda həyacanlı anlar yaşandı - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayonunda baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a bildirilib ki, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ş.Mehdiyev küçəsində yerləşən hündürmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində, ilkin məlumata əsasən, binanın 5-ci mərtəbəsindən 17-ci mərtəbəsinədək şaxtadan keçən kabellər yanıb.

Yanğın zamanı 30 nəfərə yaxın bina sakini təxliyə olunub.

