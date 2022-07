Çempionlar Liqasında Azərbaycanı təmsil edən “Qarabağ” bu gün 2-ci təsnifat mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubu Tofiq Bəhramov adına Respubluka stadionunda İsveçrənin “Sürix” komandası ilə qarşılaşıb.

Qarşılaşma Qurban Qurbanovun komandasının 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qollar: Kadi, 17, Vaci, 36, Kamberi, 65, Vaci, 66, Mirlind Kryeziu, 85-pen.



Qeyd edək ki, bu komandalar arasındakı cavab matçı iyulun 27-də İsverçədə keçiriləcək.

