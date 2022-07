Xəbər verdiyimiz kimi, ölkəmizi Çempionlar Liqasında təmsil edən “Qarabağ” ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda İsveçrənin “Sürix” klubunu 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az qarşılaşmanın videoicmalını təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.