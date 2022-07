ÜST yeni koronavirus dalğasını elan edib

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa Bürosunun rəhbəri Hans Klüge koronavirusun “Omikron” ştammının subvariantlarının yaratdığı COVID-19-un yeni dalğasını elan edib.

Metbuat.az ÜST-ün rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, son altı həftə ərzində Avropada yeni yoluxmaların sayı üç dəfə artıb. Klüge Avropa ölkələrini vaksinasiya və maska taxılması ilə bağlı təcili tədbirlər görməyə çağırıb:

“Aydındır ki, biz keçən yay ilə analoji vəziyyətdəyik. Sadəcə, bu dəfə davam edən COVID-19 dalğası “Omikron” ştammının subvariantlarından, xüsusilə də BA.2 və BA.5-dən qaynaqlanır”, – deyə məlumatda qeyd edilir.

