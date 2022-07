Əməkdar artistin oğlu aeroportda terrorçu kimi saxlanılıb - VİDEO

Əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğlu aktyor İbrahim Çingiz başına gələn hadisədən söz açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İbrahim ARB TV-də yayımlanan “Söhbət var” verilişində bildirib ki, “Yuxu kimi” serialında rol alarkən yaratdığı uzun saç və saqqallı imicinə görə onu hava limanında terrorçu zənn edərək saxlayıblar.

“6 ay seriala görə dırnaqlarımı tutmurdum, saçımı, saqqalımı da kəsmirdim, amma vaxtı-vaxtında çimirdim. Bakıya qayıdanda İzmir hava limanında polislər məni terrorçu bilib saxladılar və çamadanlarımı yerə atmağa başladılar. Mənə dedilər ki, sən aeroportumuzu partladırsan. Mən də başa salıram ki, mən aktyoram. Dedilər ki, aktyorsansa, “Instagram” hesabını göstər. Sosial şəbəkə hesabıma baxdılar, paylaşımlarımı və izləyici sayımı gördükdən sonra məni rahat buraxdılar, çamadanlarımı yığıb, yola saldılar məni”.

