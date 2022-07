Reytinq cədvəli: Azərbaycan xal ehtiyatını artırıb

Azərbaycan UEFA reytinqində 2022/2023 mövsümü üçün xal ehtiyatını artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, , "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk görüşündə İsveçrənin "Sürix" klubu üzərində əldə etdiyi 3:2 hesablı qələbə sayəsində mümkün olub. Qalibiyyət 4 klubla təmsil olunan ölkənin aktivinə daha 0,250 xal gətirib.

Bununla da Azərbaycan 28-ci pillədə qərarlaşıb.

Azərbaycanın bu turnirdəki təmsilçiləri "Neftçi", "Zirə" və "Qəbələ" isə yarışa II təsnifat mərhələsindən start verəcəklər.

