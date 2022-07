“Galatasaray” ulduz hücumçunun transferini açıqladı: Avropa nəhənglərində oynayıb

“Galatasaray” İsveçrə millisinin ulduz futbolçusu Haris Seferoviçi transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türk təmsilçisi açıqlama yayıb. Məlumata görə, futbolçu icarə əsasında kluba cəlb edilib. Türk təmsilçisi onun oyunundan razı qalarsa birdəfəlik transfer etmək hüququ var. İcarə müddəti 1 ildir. Futbolçunun alacağı məvacib barədə açıqlama verilməyib. Transferin detallarının futbolçunun təqdimetmə mərasimində açıqlanacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, hücumçunun son klubu “Benfika” olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.