Tehranda “Astana üçlüyü” görüşündən əvvəl maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan arasında görüş keçirilib. Putin görüş otağında dəqiqələrlə Ərdoğanı gözləməli olub. Bu zaman Rusiya prezidentinin üz ifadələri böyük müzakirələrə səbəb olub.

