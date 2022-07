SON DƏQİQƏ! Sergey Şoyqu Ukraynaya getdi

Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu Ukraynaya gedərək, müharibədə iştirak edən “Qərb” birliyinin komanda mərkəzində yoxlamalar aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şoyqu Rusiya ilə sərhəd bölgələrindəki Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının məhv edilməsi barədə tədbirlərin gücləndirilməsini əmr edib. Şoyqu bildirilib ki, Ukraynanın əks-hücumlarına sərt şəkildə cavab verilməlidir.

Qeyd edək ki, Sergey Şoyqu bundan əvvəl Ukraynaya yerləşən Rusiya ordusunun “Cənub”, “Şərq” və Mərkəz” birliklərinin komanda mərkəzlərinə getmişdi.

