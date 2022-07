"Zirə" klubu UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində keçiriləcək İsrailin "Makkabi" (Təl-Əviv) komandasına qarşı keçirəcəyi ilk oyunu izləmək istəyən azarkeşlərə nəqliyyat vasitəsi ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobil 21 iyul saat 18:00-dan 19:00-a qədər metronun Koroğlu stansiyasından (piramindanın arxasından) “Dalğa Arena”ya avtobuslar yola düşəcək.

Qeyd edək ki, matç saat 20:00-da başlanacaq.

