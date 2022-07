BDU-nun Filologiya fakültəsinin III kurs tələbəsi Muxtarova Esmira Mirələsgər qızı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Universitetləri "Facebook" səhifəsində paylaşım edilib.

Qeyd olunub ki, o, bu ilin aprel ayında beyin iflici keçirmişdi.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.