Koronavirusla bağlı yeni dalğa başlayır - Səhiyyə Nazirliyi

“COVİD-19-la bağlı yeni bir dalğanın başlanğıcındayıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov deyib.

O bildirib ki, ki, bu uzunmüddətli dalğa olmayacaq: “Bu, yəqin ki, bir neçə həftə çəkəcək. İnsanlara tövsiyə edirik ki, formalaşmış pandemiya vərdişlərini yenidən hiss edək. Dalğa uzunmüddətli olmayacaq. Ətrafınızdakıları və özünüzü təhlükəyə atmamaq üçün arxayınlaşmamaq tövsiyə olunur, mümkün qədər qaydalara riayət etmək lazımdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.