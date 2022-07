“Avroviziya” təmsilçimiz Safura Əlizadə həyat yoldaşı Fərhad Əliyevlə yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun zamandır Türkiyədə yaşayan cütlüyün şəkilləri izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Fərhadla Safuranın 3 övladı var.

