ABŞ-da hücum nəticəsində komaya düşən 51 yaşlı qadın iki il sonra ayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o ayılandan sonra hücumun 55 yaşlı qardaşı Daniel tərəfindən təşkil edildiyini irəli sürüb. Qadının ifadəsindən sonra şübhəli nəzarətə götürülüb. Qadının hadisəni xatırlaması təəccübləndirib.

Qeyd edək ki, qonşular hadisə günü qadının qardaşının ətrafda göründüyünü bildirmişdi. Lakin lazımi dəlil olmadığı üçün polis şübhəliyə qarşı ittiham irəli sürə bilmirdi.

