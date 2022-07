Bakıda ağac aşıb, yollarda sıxlıq var.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

Bildirilib ki, hazırda paytaxtın Səməd Vurğun küçəsi, Əlövsət Quliyev küçəsi kəsişməsində ağac aşması nəticəsində yolda sıxlıq müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.