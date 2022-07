Bərdə rayonunda avtomobillər toqquşub, ölən var.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyulun 20-də saat 19 radələrində rayonun Əliyanlı kəndi ərazisində Əhəd Hacıyev idarə etdiyi “VAZ-2121” markalı avtomobili önündə gedən “Toyota” markalı avtomobilə vurub və qarşıdan gələn “VAZ-2107” markalı avtomobillə toqquşub. Nəticədə xəstəxanaya yerləşdirilən Ə.Hacıyevin sərnişini Şəhla Eyvazova orada ölüb.

Araşdırma aparılır.

