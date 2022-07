II və III ixtisas qrupu üzrə keçirilən qəbul imtahanlarının ikinci cəhdi üzrə nəticələr yaxın iki gün ərzində elan ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ı Dövlət İmtahan Mərkəzindən(DİM) bildirilib.

Qeyd edək ki, II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları iyulun 6 və 7-də keçirilib.

Gülər Seymurqızı

