ŞOK HÜCUM: Turistlərin üzərinə bomba yağdırdılar - Çox sayda ölü və yaralı var / VİDEO

PKK terrorçuları İraqın Dəhük vilayətindəki turistik ərazini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, turistlərin olduğu ərazinin bombalanması nəticəsində 10 nəfər həlak olub. 23 yaralı var. Məlumata görə, PKK terrorçuları tərəfindən təşkil edilən hücumun məqsədi təxribat törətmək olub. Hücumdan dərhal sonra terrorçulara yaxınlığı ilə bilinən media platformaları hücumun Türkiyə ordusu tərəfindən təşkil olunduğunu irəli sürüblər. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Türkiyə ordusu ərazidə hərbi əməliyyat keçirməyib. Türkiyə hadisəni təşkil edələnlərin üzə çıxarılmasını təmin etmək üçün İraq tərəfini birgə araşdırma aparmağa çağırıb.

