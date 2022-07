Böyük Britaniyanın nüfuzlu kişi jurnalı dünyanın ən “cəlbedici” qadınının seçilməsi üçün səsvermə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qolf dünyasının tanınmış idmançılarından olan Peydj Spiranak səsvermənin nəticəsinə görə birinci olub. O, 2022-ci ilin dünyanın “ən cəlbedici qadını” seçilib.

