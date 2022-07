Sumqayıtda liseyin sabiq direktoru, əməkdar müəllim Bəsirə Ağayeva dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Universitetləri” "Facebook" səhifəsində məlumat verilib..

Qeyd edək ki, o, uzun illər Təfəkkür liseyinin direktoru olub.

