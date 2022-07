SON DƏQİQƏ: Çin qarışdı - Şəhərin mərkəzinə tanklar yeridildi / VİDEO

Çində hesabları dondurulan əmanətçilərin etirazları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Henan əyalətində etirazçılar Çin Xalq bankının qarşısına toplaşaraq, pullarını tələb edib. Etirazlar zamanı narazı kütlə ilə polislər arasında toqquşma qeydə alınıb. Çox sayda etirazçı nəzarətə götürülüb. Etirazçıların qarşısını almaq üçün bankın qarşısına tanklar cəlb edilib. Tanklar vasitəsilər bankın təhlükəsizliyi təmin edilib.

Qeyd edək ki, əmanətçilərin hesablarının dondurulmasına səbəb kənardan müdaxilə olub. Araşdırmalara görə, bəzi nümayəndələr bankın sisteminə daxil olaraq, hesabları manipulyasiya edib. Həmin nümayəndələrin bəziləri nəzarətə götürülüb.

