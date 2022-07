Tehranda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rusiyalı həmkarı Vladimir Putini görüş zalında gözlətməsinin səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan Putinin arxasınca zala daxil olmalı imiş. Lakin o dəhlizdə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskovla qarşılaşıb. Tərəflər bir neçə dəqiqə söhbət ediblər.

Qeyd edək ki, Peskov türk dilində yaxşı danışır.

