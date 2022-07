Konfrans Liqası: Azərbaycan təmsilçilərinin oyunlarını hansı kanallar yayımlayacaq?

Bu gün UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində Azərbaycanı təmsil edən “Neftçi” “Qəbələ” və “Zirə” ilk oyunlarını keçirəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunların başlama vaxtına nəzər saldıqda, qarşılaşmaların bir kanalda yayımlanmasının mümkünsüzlüyü aşkar görünür.

Bəs matçları hansı kanallar yayımlayacaq?

Bakı vaxtı ilə 20:00-da “Dalğa Arena”da baş tutacaq “Zirə” - “Maccabi” (Təl-Əviv) oyununu İTV kanalı canlı yayımlayacaq.

Macarıstan səfərinə yollanan digər təmsilçimiz “Qəbələ”nin “Fehervar” klubu ilə qarşılaşmasını saat 21:00-dan “CBC International”dan izləmək mümkün olacaq.

“Neftçi” isə Kiprdə səfərdə “Aris”in qonağı olacaq. Görüş saat 21:30-da oynanılacaq və “CBC Sport” kanalından birbaşa efirə veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.