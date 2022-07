"Artıq Ermənistan rəhbərliyi sülh üçün müsbət addımlar atmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə deyib. O bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi bəzi müsbət mesajlar versə də, konkret addımı yoxdur.

“Sadəcə çıxışlarla bəs etmir. Hələlik Ermənistandan konkret addım görməmişik” - Çavuşoğlu deyib.

