İspaniyada 10 gündür davam edən isti hava nəticəsində azı 500 nəfər ölüb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, ölkədə temperatur 45 dərəcəyə çatıb. Bu, son 50 ildə müşahidə olunan ən yüksək göstəricidir. Məlumata görə, isti hava meşə yanğınlarına da səbəb olub. Minlərlə hektar ərazi kül olub.

