Türkiyənin Balıkesir şəhərində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda AFAD məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yerli saatla 18:44-də Gönen rayonunda 4,6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Təxminən 12,32 kilometr dərinlikdə baş verən zəlzələ ətraf vilayətlərdə, xüsusilə İstanbulda hiss olunub.

