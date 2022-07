Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində səfərdə “Fehervar” klubu ilə qarşılaşan “Qəbələ”nin futbolçusu İlkin Qırtımov rəqiblə toqquşaraq huşunu itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qarşılaşmanın 37-ci dəqiqəsində rəqiblə toqquşmadan sonra yerdə qalıb.

Dili qatlanan futbolçu həkimlərin müdaxiləsindən sonra özünə gəlib. O, meydanı xərəkdə tərk edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.