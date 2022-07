Koronavirusa yoluxan ABŞ Prezidenti Co Bayden son vəziyyətilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işlərinin yaxşı getdiyini və bugünki tədbiri buraxdığı üçün təəssüfləndiyini bildirib.

Dövlət başçısı məsafədən çalışdığını və məşğul olduğunu da vurğulayıb.

