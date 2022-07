Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ceyms Şarp Milli Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistləri təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bununla bağlı tviterdə paylaşım edib:

"Bütün jurnalist dostlarımı Milli Mətbuat Günü ilə bağlı təbrik edirəm", - deyə səfir qeyd edib.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda milli mətbuatın yaranması günüdür.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.