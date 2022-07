Xəzər dənizinin Azərbaycan sahilində mina aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

Belə ki, Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Liman şəhəri ərazisində dəniz kənarından 1 ədəd tank əleyhinə mina tapılıb.

Mina DİN Daxili Qoşunlarının əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib.

