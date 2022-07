Azərbaycanda ailə faciəsi: Qayın gəlnini hamamda bu səbəbdən ÖLDÜRDÜ

İyulun 22-də saat 4 radələrində Könül Şahmarova və Ruslan Qarayevin qətli ilə bağlı təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar intim münasibətdə olan zaman qətlə yetiriliblər.

Uzuntəpə kənd sakini Allahşükür Qarayevin oğlu Ruslan Qarayev gecə 4 radələrində Cəlilabad rayonunun Kirovka qəsəbəsində Könül Şahmarovanın yaşadığı evə gedib və onunla hamamda intim münasibətə girib.

Bu zaman evə gələn K.Şahmarovanın qaynı Elşən Məmmədov baş verənləri görüb və hər iki şəxsi qətlə yetirib.

