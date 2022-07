Taleh Kazımov Gülər Paşayevaya yüksək VƏZİFƏ VERDİ - FOTO

Mərkəzi Bankda yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sədr Taleh Kazımovun əmri ilə Gülər Azər qızı Paşayeva Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının baş direktoru vəzifəsinə təyin edilib

Gülər Paşayeva 1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.

2010-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsini, 2012-ci ildə həmin universitetin “Kommersiya hüququ” ixtisası üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 2021-ci ildə isə Böyük Britaniyanın İdarəetmə üzrə İxtisaslaşmış İnstitutunun (The Chartered Governance Institute) İdarəetmə peşəkarları üçün ixtisaslaşma proqramını bitirib.

Əmək fəaliyyətinə isə 2011-ci ildə “PAŞA Bank” ASC-də “Port Baku” şöbəsinin kassiri vəzifəsilə başlayıb. 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarında Bankın Korporativ sənədlərlə İş və protokol təminatı departamentinin icraçısı, 2012-2013-cü illərdə Hüquq və təşkilati işlər departamentin Korporativ katiblik şöbəsinin kolleqial orqanlar ilə iş üzrə koordinatoru, 2013-2015-ci illərdə həmindepartamentin Hüquq şöbəsinin hüquq məsləhətçisi, 2015-2021-ci illərdə Korporativ Katiblik şöbəsinin rəhbəri, 2021-2022-ci illərdə Korporativ idarəetmə və inzibatçılıq departamentinin direktoru vəzifələrində çalışıb.

2022-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında sədrin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib.

Ailəlidir.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.